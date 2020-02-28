У Британії відкриють Зал слави для найкращих футболістів АПЛ

У цей Зал потраплять лише успішні футболісти АПЛ, а місце у ньому буде вважатись найвищою нагородою для гравців.

Як повідомляє Англійська Прем'єр-ліга, вона створить свій власний Зал слави, в який потраплять гравці, які досягнули великих досягнень з моменту заснування ліги в 1992 році. У нього будуть включені футболісти на основі їх досягнень, які виступали в АПЛ і вже завершили кар'єру.

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19 березня будуть оголошені перші два гравці, які потравлять у Зал слави.

Місце у Залі Слави АПЛ буде найвищою індивідуальною нагородою, яку присуджують гравцям чемпіонату Англії. Цих гравців вибере сама Прем'єр-ліга. Уболівальникам буде запропоновано шорт-лист гравців, яких вони зможуть вибрати. За допомогою голосування Зал слави буде поповнюватись все новими футболістами.