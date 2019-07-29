У будинку футболіста "Арсеналу" знайшли труп

У будинку гравця лондонського "Арсеналу" Мохамеда Ель-Ненні виявили непізнане тіло. Тіло виявили у будинку, який все ще будують для Ель-Ненні, в Єгипті.

Труп виявив батько футболіста. На місце події прибула поліція, щоб провести розслідування, опитати свідків і перевірити ситуацію на наявність криміналу.

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Згодом BBC стали відомі деякі подробиці події, яка сталася в Єгипті. За інформацією поліції, тіло належить грабіжнику, який намагався вкрасти електричні кабелі. Він був убитий струмом.

Про інцидент футболісту повідомили телефоном, коли він повернувся в "Арсенал" з Кубка Африки. Єгипет в 1/8 фіналу вилетів після поразки Південній Африці.

Іншої інформації про інцидент в Єгипті наразі немає.

27-річний Мохамед Ель-Ненні виступає за лондонський "Арсенал" з 2015-го року. В Лондон єгиптянин переїхав зі швейцарського клубу "Базель". Усього Ель-Ненні зіграв за "канонірів" у 89 матчах, забив 2 голи та віддав 8 результативних передач.