У чемпіонаті Франції обмежили присутність футбольних вболівальників на трибунах

З 1 до 15 квітня усі матчі французької Ліги будуть відбуватись за обмеженої кількості фанатів на трибунах. Спортивна влада Франції заявила, що клуб сам обиратиме чи будуть вони проводити матчі за мінімальної допустимої кількості глядачів, чи взагалі за пустих трибун.

Як повідомляє французьке видання Get French Football News, Міністр спорту Франції Роксана Маракінен заявила, що всі матчі Ліги з початку наступного місяця відбуватимуться за закритими дверима. Лише 1000 вболівальників будуть мати змогу потрапити на матчі улюблених команд, оскільки країна продовжує боротися зі спалахом COVID-19.

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Треба поважати, що на стадіоні може перебувати максимум 1000 людей. Або клуби приймуть рішення продати лише до 1000 квитків, або вони вважають за краще грати за закритими дверима або відкладати матч, якщо це буде можливо,

– прокоментувала Роксана Маракінен.

Додамо, що матч між збірними Франції та України відбудеться 27 березня за пустих трибун.

Матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Боруссією" також відбудеться без глядачів.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Інфекцію вперше виявили у місті Ухань. Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром. Спалах коронавірусу Covid-2019 пов'язаний з ринком морепродуктів та тварин, що в місті Ухань. Там торгували дикими тваринами для споживання. Все вказує на те, що хвороба має саме тваринне джерело інфекції.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу