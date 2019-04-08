У чемпіонаті Нідерландів гратимуть м’ячем з сюжетами картин Рембрандта: відео

У сезоні 2019-2020 у чемпіонаті Нідерландів гратимуть м’ячем під назвою The Rembrandt. На ньому будуть зображені сюжети з робіт відомого художника Рембрандта ван Рейна.

Представлення нового м’яча відбулося у Rijksmuseum (Державний музей в Амстердамі). Сам м’яч виконаний у білих тонах із зображеннями офортів голландського майстра.

У такий спосіб в Нідерландах відзначають рік Рембрандта. У 2019 році минає 350 років з дня смерті художника, який помер у 1669 році.

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Вперше новим м’ячем зіграють ще 28 квітня 2019 року.

Варто додати, що унікальний дизайн м'ячів отримала і українська Перша ліга.