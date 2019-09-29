У чемпіонки світу з боротьби Юлії Ткач викрали новенький автомобіль: фото

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Юлія Ткач
Юлія Ткач

У відомої львівської борчині Юлії Ткач викрали автомобіль Mazda 3 на платній автостоянці у Львові.

Інформацію про крадіжку підтвердила і сама спортсменка у facebook.

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Автомобіль Mazda 3 червоного кольору (номерні знаки АТ 7787 ЕХ) викрали вночі 29 вересня з платної автостоянки на вул. Симоненка у Львові. Новий автомобіль спортсменці подарували кілька днів тому.


Викрадений автомобіль Юлії Ткач

Нагадаємо, Юлія Ткач – чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Європи з вільної боротьби, учасниця трьох Олімпійських ігор та чемпіонка Європейських ігор-2019.

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Теги: Спорт Кримінальні новини Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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