У Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу – відео

Під час матчу аматорської ліги Дагестану між командами "Хуштада" і "Тиндирбека" сталася масова бійка.

В одному з епізодів футболіст "Тиндирбека" відібрав м'яч у опонента, який розлютився і щось сказав суперникові. Після цього футболісти почали з'ясовувати стосунки і до них збіглися партнери по команді, після чого на полі сталася бійка.

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До бійці також приєдналися запасні футболісти обох команд. Суддя зробив спробу заспокоїти гравців за допомогою свистка, але не досяг успіху.

Масова бійка в аматорській лізі Дагестану: дивіться відео

Спорт24 писав, що нещодавно в Росії сталася масова сутичка під час бійцівського турніру.