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У декількох клубах Серії A футболісти заразилися COVID-19

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Пауло Дібала
Пауло Дібала / GETTY IMAGES

Відразу в декількох клубах італійської Серії A підтверджено нові випадки зараження COVID-19. Небезпечний вірус вразив не тільки футболістів, але й працівників клубу.

Зараження членів команди офіційно підтвердили "Фіорентина", "Сампдорія", та "Торіно". Також три випадки начебто зафіксовано у "Мілані", повідомляє 24 канал.

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Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, у "Мілані" зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.

Імена інфікованих не уточнюються.

  • У березні "россонері" підтвердили, що COVID-19 був виявлений у технічного директора клубу Паоло Мальдіні.

Водночас "Фіорентина" офіційно оголосила про шість нових випадків зараження коронавірусною хворобою.

  • Раніше позитивний тест на коронавірус здали гравці "Фіорентини" Патрік Кутроне, Херман Пеццелья та Душан Влаховіч. Згодом вони одужали.

Тести шести осіб показали позитивний результат, заражені 3 футболісти і 3 співробітники клубу. Їх імена не називаються.

"Фіалки" повідомили, що хворі будуть ізольовані. Інші футболісти команди розпочнуть індивідуальні тренування з дотриманням всіх запобіжних заходів.

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"Сампдорія" також оголосила про три нові випадки зараження коронавірусом.

Одна особа, у якої раніше виявили інфекцію, знову здала позитивний текст. До цього у неназваної особи був негативний результат.

"Сампдорія" повідомила, що нові випадки виявлені після перевірки серед гравців.

Наразі ніхто з тих, хто заразилися, не має симптомів. Всі інфіковані будуть перебувати на карантині.

  • Раніше у клубі COVID-19 був підтверджений у Маноло Габбьядіні Омара Коллі, Альбіна Екдаля, Мортена Торсбі, Антоніо Ла Гуміни, та лікаря Амедео Бальдарі.

Врешті-решт, "Торіно" повідомив, що один з футболістів клубу здав позитивний тест на коронавірус.

Заражений гравець, чиє ім'я не називається, був поміщений на карантин. Хвороба у нього протікає без симптомів.

4 травня клубам в Італії було дозволено відновити індивідуальні тренування, з 18 травня заплановано початок командних занять.

Важливо. В Італії зафіксовано 215 858 випадків зараження COVID-19. 29 958 особи померли, понад 93 тисячі – одужали.

Водночас з Італії прийшли і хороші новини. Нарешті від коронавірусу вилікувався зірковий нападник "Ювентуса" Пауло Дібала.

Футболіст понад місяць не міг подолати вірус.

Тепер же італійський клуб підтвердив, що аргентинець здав негативний тест на наявність захворювання.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Коронавірус COVID-19 Серія А Футбол Спорт
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