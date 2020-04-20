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У депутата Беленюка хочуть відібрати путівку на Олімпіаду-2021: причина конфлікту

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Жан Беленюк / Getty Images

Участь дворазового чемпіона світу з греко-римської боротьби, депутата Верховної Ради Жана Беленюк на Олімпіаді в Токіо, яку перенесли на 2021 рік, виявилося під питанням.

Беленюк розповів Tribuna.com про ситуацію з Семеном Новіковим, який переміг на чемпіонаті Європи в його ваговій категорії і хоче поїхати на Олімпіаду.

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Зараз потрібно дивитися на нові критерії відбору на Олімпіаду. Подивимося. Новіков – хлопець, який дуже добре виступив на чемпіонаті Європи, але туди спочатку мав їхати я. Ми з тренером дали йому таку можливість, тому що хлопець талановитий, з великим потенціалом і ніяких питань не виникало.

У мого тренера були домовленості, що вони їдуть на чемпіонат Європи, але вони ніяким чином не претендують на Олімпіаду. Тому що я завоював ліцензію і я повинен їхати туди. Але ви ж розумієте, що не з усіма людьми можна домовлятися, це як в політиці. Я сподіваюся, що ми з цієї ситуації вийдемо максимально вигідно в першу чергу для результату збірної,
– зазначив Беленюк.

В лютому 2020 року Новіков став чемпіоном Європи у ваговій категорії Беленюка (до 87 кг), який пропускав той турнірі. НОК України визнав Новікова спортсменом лютого.

Досягнення Жана Беленюка

  • Срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи серед кадетів (2007, 2008).
  • У 2011 році став чемпіоном Європи серед юніорів.
  • Завоював срібло та бронзу чемпіонату світу серед юніорів (2010, 2011).
  • Бронзовий призер Універсіади-2013.
  • Здобув срібло Європейських ігор у 2015 році в Баку та золото у 2019 році (Мінськ).
  • Срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році у ваговій категорії до 85 кг.
  • Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019). Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно.
  • Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Олімпіада-2020 Вільна боротьба Жан Беленюк Спорт
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