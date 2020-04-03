У "Динамо" фінансовий скандал: клуб чекають дві справи через трансфери бразильців

У київського "Динамо" виникли труднощі з трансферами бразильських футболістів Че Че та Сідклея. "Сан-Паулу" та "Корінтіанс" відмовляються оплатити трансферні угоди футболістів.

"Динамо" виграло у "Сан-Паулу" справу у ФІФА щодо останнього платежу по трансферу Че Че, повідомляє Lance.

До речі Футболіст "Динамо" Сідклей потрапив у скандал через порушення карантину

Але бразильський клуб не хоче виконувати рішення ФІФА і готовий подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Бразильський клуб повинен заплатити "Динамо" ще 500 тисяч євро.

Втім, якщо "Сан-Паулу" програє справу в CAS, то повинен буде виплатити більшу суму – з урахуванням штрафу і відсотків за несвоєчасну оплату.

"Сан-Паулу" купив Че Че у "Динамо" за 5 мільйонів євро у квітні 2019-го.

Водночас "Динамо" може знову звернутися до ФІФА, щоб змусити "Корінтіанс" виконати умови контракту з оренди Сідклея.

Бразильський клуб повинен виплати "Динамо" 600 тисяч євро, повідомляє Gazeta Esportiva.

Київський клуб оголосив про оренду футболіста 8 січня 2020 року, але так і не отримав зазначену в договорі суму.

Орендна угода Сідклея розрахована до кінця 2020 року.

У бразильському клубі начебто відмовляються заплатити через кризу, пов'язану з коронавірусом.

Також там заявили, що ведуть переговори з "Динамо", щоб врегулювати це питання.

Сідклей провів за "Корінтіанс" всього 4 матчі. Це другий шанс оборонця закріпитися у бразильському клубі.

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