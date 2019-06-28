У "Динамо" перейшов забивний форвард із Сенегалу

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Матар Дійє
Матар Дійє / twitter.com

Сенегальський нападник Матар Дійє, схоже, перейшов у київське "Динамо". Минулий сезон форвард провів у лавах донецького "Олімпіка".

Нещодавно Спорт24 повідомляв, що "Динамо" близьке до підписання Матара Дійє. Гравець вже побував у розташуванні клубу та пройшов медогляд.

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Тепер же про перехід 21-річного сенегальця можна говорити майже офіційно. Футболіст "Олімпіка" вийшов у стартовому складі "Динамо" на контрольний матч проти "Полісся". Про це йдеться на офіційному сайті "біло-синіх".

Поки ні "Динамо", ні "Олімпік" не повідомляли про перехід сенегальця. Гравець лише взимку 2019 року приєднався до "Олімпіка", а його контракт з донеччанами чинний до кінця 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро. Швидше за все, "Динамо" вже викупило його контракт.

У попередньому сезоні УПЛ Матар Дійє зіграв у 13 матчах (11 – в основі). Він забив 7 голів та врятував "Олімпік" від вильоту в Першу Лігу.

У це трансферне вікно лави "Динамо" поповнили два футболісти. Спершу "Динамо" оголосило про підписання контракту з Абдулом Кадірі Мохаммедом. 27-го червня у "Динамо" офіційно перейшов Олександр Караваєв.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту Трансфери
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