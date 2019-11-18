У "Динамо" розповіли про стан травмованих Бойка та Бурди

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Денис Бойко / fcdynamo.kiev.ua

Головний лікар "Динамо" Леонід Миронов розповів про став травмованих футболістів київського клубу. Зокрема, у лазареті "біло-синіх" воротар Денис Бойко та оборонці Артем Шабанов і Микита Бурда.

Микита Бурда через місяць після операції літав на консультацію до хірурга в Іспанію. Професор Рамон Кугат, оцінивши стан його коліна, зробив висновок, що відновлення йде за планом, інформує сайт "Динамо".

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Денис Бойко вже розпочав активні тренування. "Протягом двох тижнів він працює у тренажерному залі, а останні п'ять-шість днів тренується і на полі: стоїть у воротах, ловить м'яч, щоправда, поки без стрибків", – сказав лікар "Динамо".

За словами Миронова, воротар відновлює силу м'язів, координацію, спритність.

В Артема Шабанова звичайне розсічення верхньої повіки з невеликою гематомою. Жодного впливу на його працездатність або участь у тренувальному або ігровому процесі воно не чинить.

Наступний матч "Динамо" зіграє 24 листопада проти "Маріуполя" у рамках чемпіонату України. 28 листопада "біло-синіх" чекає важливий матч Ліги Європи проти шведського "Мальме".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Динамо
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