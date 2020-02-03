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У "Динамо" розповіли про травму Циганкова

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У "Динамо" розповіли про травму Циганкова / fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" розпочало другий тренувальний збір у Туреччині. У київському клубі повідомили новини з лазарету.

За індивідуальною програмою до другої частини сезону готуються Микита Бурда, Віктор Циганков, Артем Шабанов і Назарій Русин.

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У "Динамо" повідомили, що в Циганкова м'язове ушкодження передньої поверхні стегна.

Поза загальною групою за прогнозами медичного штабу він проведе ще близько тижня, хоча цей термін може бути і меншим,
– йдеться у повідомленні "Динамо".

Циганков пропустив першу частину зборів, на яких кияни зіграли 6 матчів.

"У Шабанова та Русина – мікропошкодження, і до загальної групи вони повернуться вже днями. У Артема – запалення ахіллового сухожилля, а Назарій підвернув гомілкостоп. Вже сьогодні Русин працюватиме із м’ячами", – зазначили у "Динамо".

Бурда ж проходить тривале відновлення, і на цьому зборі буде займатися за індивідуальною програмою. Терміни його відновлення у клубі не повідомляють.

Перший офіційний матч у 2020 році "Динамо" зіграє 22 лютого проти "Ворскли" у чемпіонаті України.

У рамках підготовки до весняної частини сезону на "Динамо" чекають 6 товариських поєдинків.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Віктор Циганков
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