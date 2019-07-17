У "Динамо" травмувалися ряд футболістів перед стартом у Лізі чемпіонів і грою з "Шахтарем"

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Фран Соль
Фран Соль / Фото з відкритих джерел

Київське "Динамо" зазнало серйозних кадрових втрат перед новим сезоном. "Динамо" повернулося з австрійського збору з вісьмома травмованими гравцями.

Ведучий телеканалу "2+2" Ігор Циганик повідомив, що всі вісім футболістів київського клубу отримали травми на тренувальному зборі.

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Одним з цих гравців є зірковий іспанський форвард киян Фран Соль. За інформацією Циганика, 27-річний іспанець пропустить мінімум два тижні.

Фран Соль перейшов у "Динамо" в січні 2019-го і встиг провести за київську команду тільки чотири офіційні ігри, в яких забив два голи. Фран Соль отримав травму у матчі проти "Десни". Футболіст невдало приземлився на газон, після чого йому знадобилась допомога медиків.

Ймовірно, що Соль не зіграє в матчі за Суперкубок України. Матч відбудеться 28 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Кияни зіграють проти "Шахтаря".

Окрім Суперкубку України, "Динамо" чекає старт у чемпіонаті України проти "Карпат". "Біло-сині" також стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Водночас, окрім Соля, Циганик не назвав прізвища інших шести футболістів, які зазнали травм. Відомо тільки, що жодного матчу під час зборів не зіграв лідер "Динамо" Віктор Циганков.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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