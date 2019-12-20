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У "Динамо" відреагували на провалений допінг-тест Артемом Бєсєдіним

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Артем Бєсєдін / ФК "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін підозрюється у вживанні допінгу. Форвард провалив допінг-тест після матчу з "Мальме" у лізі Європи.

Інформацію про ймовірне порушення Артемом Бєсєдіним антидопінгових правил підтвердили і в "Динамо". Як йдеться в заяві клубу, відповідне повідомлення клуб отримав 19 грудня.

"Зараз усі нюанси й обставини з'ясовуються. Тому, а також дотримуючись вимог щодо конфіденційності, ФК "Динамо" Київ» не може надати футбольній громадськості детальнішу інформацію до закінчення відповідних процедур", – йдеться в заяві клубу.

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За даними журналістів "ТаТоТаке", футболіста відсторонили від футбольної діяльності на 30 днів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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