У "Динамо" вперше прокоментували жеребкування Ліги чемпіонів

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Георгій Бущан
Георгій Бущан / dynamo.kiev.ua

Воротар "Динамо" Георгій Бущан одним з перших прокоментував жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Київському клубу буде протистояти бельгійський "Брюгге".

Бущан назвав "Брюгге" непоганим суперником. Також футболіст "Динамо" радий, що перший матч відбудеться на полі суперника.

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За словами Бущана, йому не було важливо, з яким суперником доведеться грати "Динамо". Найважливіже – перемогти.

Головне – не те, який суперник нам дістався, а те, щоб ми в майбутніх поєдинках з ним зуміли показати якісний футбол і пройшли далі. Якщо ми вийдемо в наступний етап, то не буде значення, яку саме команду ми пройшли. Тому до результатів жеребкування поставився, в цілому, спокійно,
– цитує Бущана сайт dynamo.kiev.ua.

На думку Бущана, в "Динамо" та "Брюгге" однакові шанси пройти в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Уже 6/7 серпня відбудуться перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду, а 13 серпня матчі-відповіді. Команди, які програли на цій стадії, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга чемпіонів
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