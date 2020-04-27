У "Динамо" й "Шахтарі" розповіли, чи врізали зарплати футболістам

Флагмани українського футболу "Динамо" і "Шахтар" вирішили не врізати зарплати своїм футболістам. В обох клубах заявили, що поки не вживали таких заходів.

"Шахтар" відповів на запит Tribuna.com про інформацію щодо можливого скорочення зарплат в донецькому клубі через карантин.

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"На цей момент питання скорочення зарплат у "Шахтарі" не розглядається", – повідомили у донецькому клубі.

У "Динамо" інформацію про зарплати повідомив хорватський легіонер Йосип Піварич.

В інтерв'ю Sportske Novosti він заявив, що врізання зарплат у "Динамо" не відбулося.

Втім, хорватський футболіст заявив, що ця тема почала обговорюватися.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомляв, що деякі клуби ліги ведуть переговори з футболістами про скорочення зарплат і знаходять компроміс.

У ФІФА дозволили українським клубам зменшити зарплати футболістам через пандемію COVID-19.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, ПФК "Львів" став першим клубом, де гравцям зменшили зарплати.

Також ЗМІ повідомляли, що зарплати взагалі не отримують гравці першолігового "Чорноморця".

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