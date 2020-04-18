У "Динамо" заговорили про зниження зарплат, хоча Суркіс обіцяв цього не робити

Київське "Динамо" може скоротити зарплати гравцям команди. На такий крок київський клуб може піти в зв'язку з карантином, який привів до паузі в чемпіонаті України.

Наразі обговорюється скорочення виплати за березень на невеликий відсоток, а за квітень – до половини, повідомляє Tribuna.

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Раніше Ігор Суркіс заявив, що виконуватиме умови контрактів незважаючи на карантин в Україні. "Динамо" пішло на вимушену паузу на 3-му місці УПЛ, поступаючись "Зорі" за додатковими показниками.

Зниження зарплат відбувається і в інших клубах української Прем'єр-ліги. Зокрема, урізали зарплати у "Львові" та "Колосі". Зазначається, що у клубі з Ковалівки знизили зарплату на 20%.

Багато клубів змушені скорочувати зарплату футболістам, щоб зберегти фінансовий баланс.

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