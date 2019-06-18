У "Динамо" заявили, що два гравці збірної України U-20 не підходять тренерам, вони покинуть клуб
Одні з творців перемоги збірної України U-20 на чемпіонаті світу Владислав Супряга та Сергій Булеца покинуть "Динамо". Обидва футболісти, швидше за все, перейдуть у СК "Дніпро-1".
Сергій Булеца розповів каналу "Трендець", як оцінює свій перехід у "Дніпро-1" на правах оренди.
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Булеца заявив, що молодим футболістам не дають шансів продемонструвати свій потенціал у першій команді "Динамо". Тому практика, яку Булеца та Супряга зможуть отримати в "Дніпрі-1", є важливою.
Окрім того, Сергій сказав, що він із Супрягою не підходить тренерам "Динамо". Саме це сказали молодим футболістам у київському клубі.
Я хочу рости як футболіст, грати у вищій лізі, стати топ-футболістом. Треба працювати, де вищий рівень,
– прокоментував Булеца можливий перехід у дніпровський клуб.
Супряга перейшов у "Динамо" якраз з "Дніпро-1". У сезоні, що минув, гравець зіграв у 10 матчах за київську команду, в яких віддав лише одну результативну передачу.
Щодо Булеци, то він поки не дебютував на дорослому рівні. До цього він виступав лише за юнацькі (U-19) та молодіжні (U-21) команди "Динамо". На Чемпіонаті світу футболіст забив три голи та віддав дві результативні передачі, за що отримав "Срібний м'яч".
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