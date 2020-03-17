У другого зіркового футболіста "Ювентуса" діагностували коронавірус

Італійський "Ювентус" повідомив про ще одного захворілого футболіста. Позитивний тест на коронавірус здав півзахисник Блез Матюїді.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, француз з минулого тижня перебуває на самоізоляції і без симптомів хвороби.

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Матюїді – другий гравець "Ювентуса" після Даніеле Ругані, у якого діагностували коронавірус. Також вірус COVID-19 був підтверджений у п'яти футболістів "Сампдорії" і трьох гравців "Фіорентини".

Через пандемії коронавірусу на невизначений термін був зупинений розіграш чемпіонату Італії. Згодом були скасовані матчі і в інших європейських лігах, в тому числі і в Україні.

Додамо, що в Іспанії помер 21-літній футболіст Франціско Гарсія. Він став наймолодшим, хто помер через коронавірус в Іспанії. Це перша смерть, яка зафіксована серед футболістів чоловіків.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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