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У другого зіркового футболіста "Ювентуса" діагностували коронавірус

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Блез Матюїді захворів на коронавірус / ФК "Ювентус"

Італійський "Ювентус" повідомив про ще одного захворілого футболіста. Позитивний тест на коронавірус здав півзахисник Блез Матюїді.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, француз з минулого тижня перебуває на самоізоляції і без симптомів хвороби.

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Матюїді – другий гравець "Ювентуса" після Даніеле Ругані, у якого діагностували коронавірус. Також вірус COVID-19 був підтверджений у п'яти футболістів "Сампдорії" і трьох гравців "Фіорентини".

Через пандемії коронавірусу на невизначений термін був зупинений розіграш чемпіонату Італії. Згодом були скасовані матчі і в інших європейських лігах, в тому числі і в Україні.

Додамо, що в Іспанії помер 21-літній футболіст Франціско Гарсія. Він став наймолодшим, хто помер через коронавірус в Іспанії. Це перша смерть, яка зафіксована серед футболістів чоловіків.

Міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ювентус Новини Спорту Здоров'я Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол
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