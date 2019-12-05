У Дружківці відбулося "Тренування із зіркою": фото

3 грудня, на ЛА "Альтаїр" в Дружківці Українська хокейна ліга, ТМ "Parimatch", ХК "Донбас" та НОК Донецької області провели для вболівальників, представників ЗМІ та блогерів традиційний захід "Тренування із зіркою". Тренування також відбулася за підтримки TwoL.

У ролі наставників виступили: олімпійський чемпіон, який зіграв понад 1100 матчів в НХЛ, вихованець київського "Сокола" – Олексій Житник і чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ – Олександр Побєдоносцев. Компанію їм склали гравці основного складу ХК "Донбас" – Андрій Григор'єв, Олександр Качула і Денис Мостовий.

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У цьому сезоні організатори розширили формат тренування – всі учасники поділилися на групи та в чотирьох різних зонах потренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті буліта.

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев розповів про важливість проведення таких заходів "Ми дуже раді провести першу в цьому сезоні "Тренування із зіркою" саме в Дружківці і дуже приємно, що сьогодні зібралося так багато любителів хокею. Тренування пройшло в дуже хорошій атмосфері, всі учасники брали активну участь, виконували всі завдання і сподіваюся, отримали максимум задоволення", – сказав Побєдоносцев.

У рамках тренування наставники провели серію льодових майстер-класів, навчили катання на ковзанах і базовим хокейним вправам. Також всі учасники спробували освоїти техніку володіння ключкою і шайбою і потренували точність і силу кидків.

Найголовніше – це гарний настрій, і в організаторів вдалося нам його доставити. У будь-якому випадку, привернення уваги до здорового способу життя має стояти на чолі кожного виду спорту в нашій країні. І я дуже радий, що Українська хокейна ліга і ХК "Донбас" звертають на це увагу,

– заявив учасник тренування журналіст Геннадій Чубенко.

"Торгова марка Parimatch разом з Українською хокейною лігою відкриває сезон проєкту "Тренування із зіркою" на майданчику чемпіона України-ХК "Донбас". Цей унікальний проєкт за три сезони зробив український хокей ближче до вболівальників і медіа. Український хокей відроджується і розвивається стрімкими темпами. Впевнені, що в цьому сезоні зростання буде ще більш відчутним", – резюмував представник ТМ "Parimatch" Вадим Місюра.

Після закінчення тренування представники ТМ "Parimatch", Української хокейної ліги і ХК "Донбас" відповіли на питання журналістів і нагородили кращих призами.

Фото "Тренування із зіркою" / фото: uhl.ua