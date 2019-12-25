У федерації біатлону також заявили про проблеми з держфінансуванням

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про проблеми з державним фінансуванням. Він сказав, що збір в Європі для всієї команди організували за рахунок федерації.

Втім, за словами, Бринзака, в інших федераціях складніші ситуації. Також збори біатлонної команди до середини січня вже профінансовані.

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Зараз є деякі бюджетні проблеми з фінансуванням, тому збір в Європі для всієї команди ми організували за рахунок федерації, щоб спортсменам не довелося в Україні в умовах безсніжжя втрачати тренувальну практику.



Але, взагалі, зараз складніше федераціям, які беруть участь в експерименті, ми ж в ньому участі не беремо, і можемо працювати "в борг". Тобто, витратити свої кошти, а в січні-лютому отримати компенсацію. Ну і, тим більше, наші тренери й функціонери вчасно пожвавішали, і зараз до середини січня планові збори вже профінансовані,

– цитує Бринзака biathlon.com.ua.

Що відомо про припинення фінансування спортивних федерацій? Кабмін призупинив частину бюджетних виплат, щоб до кінця року втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні. Таким чином до кінця 2019 року Держказначейська служба виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі.

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