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У Федерації гімнастики пояснили, чому українські спортсменки їдуть на змагання до Росії

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Ірина Дерюгіна та Влада Нікольченко / ФГУ

Головний тренер Національної збірної команди України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна пояснила, чому збірна України прийняла рішення виступати на гран-прі Москви.

Участь у змаганнях в РФ тренер вважає підготовкою та відбором найкращих спортсменів напередодні Олімпіади в Токіо. Заяву розміщено на сайті Федерації.

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Ми зважували всі "за" і "проти", і вирішили все-таки їхати на цей старт. По-перше, це впливає на наш рейтинг. А по-друге, від результату московського гран-прі далі буде залежати, хто братиме участь у гран-прі під час "Кубка Дерюгіної", який традиційно відбудеться в Києві в березні. Таким чином участь наших спортсменок в кожному гран-прі збільшує наші шанси в рейтингу і зменшує шанси конкурентів. Давайте тримати кулаки за наших спортсменок і нехай вони там в Москві покажуть, на що здатна українська школа художньої гімнастики",
– сказала Ірина Дерюгіна.

Вона також додала, що за кордоном гімнастки зможуть тренуватись у гарних залах, адже в Україні вони "тренуються у жебрацьких умовах".

Напередодні на сторінці збірної України з гімнастики в Instagram з’явилося повідомлення про те, що тренерський штаб ухвалив рішення про участь Єви Мелещук та Христини Пограничної у змаганнях, які з 7 до 9 лютого проходитимуть у російській столиці.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Росії Художня гімнастика
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