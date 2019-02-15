У Ferrari презентували болід для нового сезону Формули-1: фото

Команда Ferrari стала останньою командою, яка презентувала болід зразка 2019 року для Формули-1.

Презентація нового боліда Ferrari пройшла на клубній базі в Маранелло. Болід виконаний в традиційних для команди червоних кольорах.

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Болід втілює в собі новітні сучасні технології, відображає новий регламент на майбутній сезон і є плодом величезної праці кожного в Скудерії,

– прокоментував новинку генеральний директор Ferrari Луї Камільєрі.

У новому сезоні Ferrari виступить з оновленим дуетом бойових пілотів. Разом з Себастьяном Феттелем Скудерію представлятиме Шарль Леклер, який замінив в команді Кімі Райкконена.



Ferrari презентувала новий болід для Формули-1

Дебют нового боліда Ferrari відбудеться 17 березня на Гран-прі Австралії в Мельбурні.

Також свої нові боліди встигли презентувати такі команди як Haas, Toro Rosso, Williams, Renault, Red Bull, Racing Point, Alfa Romeo Racing та McLaren.

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