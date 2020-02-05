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У ФІФА та Росії відреагували на новину про заборону росіянам брати участь у ЧС-2022

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Збірна Росії з футболу / РФС

Росія може не потрапити на Чемпіонат світу з футболу, який у 2022 році відбудеться в Катарі. Все через допінговий скандал.

Таку інформацію розповсюдило видання beIN Sports з посиланням свого журналіста на Всесвітнє антидопінгове агентство. Нібито WADA заборонило Росії брати участь у ЧС-2022.

Більше про це: WADA повідомило Росію про заборону на участь в чемпіонаті світу з футболу 2022 року, – ЗМІ

Однак поки ця інформація не знайшла свого підтвердження. Російський футбольний союз не отримував повідомлень від WADA щодо можливого відсторонення збірної Росії від участі в ЧС-2022, заявили в організації в коментарі "СЕ".

Аналогічна відповідь надійшла і від ФІФА.

"У нас немає нової інформації, яка могла б доповнити ту заяву, яку ми зробили в грудні. Ще тоді ФІФА взяла до відома рішення, прийняте виконкомом WADA. ФІФА перебуває в контакті з WADA та Асоціацією міжнародних федерацій олімпійських літніх видів спорту, щоб уточнити дію рішення щодо футболу", – заявили в ФІФА.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Новини Росії Чемпіонат світу 2022 Чемпіонат світу з футболу 2022 Футбол
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