У ФІФА відбулися вибори президента

Під час Конгресу ФІФА у Парижі відбулися вибори президента асоціації. Переміг Джанні Інфантіно.

Джанні Інфантіно зберіг свою посаду, яка зайняв у 2016 році, коли замінив на позачергових виборах Зеппа Блаттера.

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Та варто відзначити, що на виборах президента ФІФА в Інфантіно не було конкурентів – він був єдиним кандидатом.

Таким чином Інфантіно керуватиме ФІФА до 2023 року.