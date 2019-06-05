У ФІФА відбулися вибори президента
Під час Конгресу ФІФА у Парижі відбулися вибори президента асоціації. Переміг Джанні Інфантіно.
Джанні Інфантіно зберіг свою посаду, яка зайняв у 2016 році, коли замінив на позачергових виборах Зеппа Блаттера.
Читайте також: Помер екс-президент УЄФА Леннарт Юханссон
Та варто відзначити, що на виборах президента ФІФА в Інфантіно не було конкурентів – він був єдиним кандидатом.
Таким чином Інфантіно керуватиме ФІФА до 2023 року.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі