У ФІФА відреагували на затримання Мішеля Платіні

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Мішель Платіні
Мішель Платіні

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на затримання колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні.

Нагадаємо, Мішеля Платіні підозрюють у корупції, пов'язані з отриманням Катару права проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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У ФІФА вже відреагували на це затримання. І заявили про готовність до співпраці з правоохоронцями будь-якої країни, яка проводить розслідування щодо корупції у футболі.

"ФІФА обізнана про сьогоднішні повідомлення у ЗМІ щодо Мішеля Платіні. Та зрозумійте, оскільки у нас немає всіх подробиць з цього питання, ми не можемо коментувати щось далі", – йдеться в заяві ФІФА.

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, стало відомо про затримання Мішеля Платіні. Колишнього керівника УЄФА підозрюють в корупційних діях при виборі Катару як країни-господаря Чемпіонату світу з футболу у 2022 році. У 2015 році Мішель Платіні був відсторонений від футбольної діяльності за незаконне отримання 2 мільйонів швейцарських франків.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Мішель Платіні ФІФА
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