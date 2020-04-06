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У ФІФА вирішили, чи скасовувати футбольний сезон

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно / GETTY IMAGES

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) не планує скасовувати футбольний сезон 2019/2020. У ФІФА хочуть, щоб сезон у кожній країні був дограний.

ФІФА дозволить кожній країні самій визначити терміни завершення сезону-2019/20, інформує The Athletic.

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Міжнародна футбольна федерація також не буде наполягати на синхронній даті завершення всіх ліг.

Очікується, що офіційну заяву ФІФА буде опубліковано протягом двох найближчих діб.

Як пише The Athletic, у ФІФА розуміють, що в різних країнах різна ситуація з поширенням COVID-19. Тому там вважають, що визначати конкретну дату завершення сезону некоректно.

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У Європі у всіх країнах, окрім Білорусі, призупинено футбольні ліги. Повернення футбольного сезону, за попередніми даними, очікується на початку травня.

В УЄФА хочуть завершити сезон 2019/2020 до кінця літа. Інакше існує ризик, що результати поточного сезону будуть анульовані.

Через продовження терміну сезону ФІФА зобов'яже футбольні клуби продовжити контракти з гравцями і тренерами.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт ФІФА Футбол
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