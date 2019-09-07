У Формулі-3 сталася карколомна аварія: болід злетів на декілька метрів (відео)

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У Формулі-3 сталася карколомна аварія: болід злетів на декілька метрів
У Формулі-3 сталася карколомна аварія: болід злетів на декілька метрів / FOX SPORTS

Алекс Пероні з команди Формули-3 Campos Racing під час показової гонки у суботу, 7-го вересня, на трасі в Монці (Італія) потрапив у карколомну аварію. Болід 19-річного гонщика з Австралії злетів на декілька метрів.

Пероні широко увійшов у швидкісний поворот "Параболіка" та вдарив бордюр, який був поміщений, щоб утримати водіїв у межах траси.

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Автомобіль Алекса злетів у повітря, а потім приземлився на шинний бар'єр догори дном.

Австралієць зміг уникнути зіткненням з іншими болідами. Після інциденту Алекса відправили в медичний центр для регулярних перевірок.

Відео аварії Алекса Пероні

Через аварію на трасу виїхав автомобіль безпеки. Гонка завершилася у супроводі машини безпеки й Роберт Шварцман здобув перемогу.

У суботу в Монці відбудеться кваліфікація Формули-1. Гонка ж відбудеться у неділю, 8-го вересня.

Також стало відомо, що етап Формули-1 в Італії залишиться у календарі ще на п'ять роківГран-прі Італії безперервно проводиться від першого сезону Формули-1 і до сьогодні.

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Теги: Формула-1 Спорт
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