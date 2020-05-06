У Франції зіркового футболіста заарештували за публічну мастурбацію на сусідку

Півзахисник французького "Анже" Фарід Ель-Мелалі опинився у поліцейському відділку за повторну публічну мастурбацію. Жертвою алжирця стала сусідка.

За інформацією Le Parisien, 22-річного алжирця затримали за акт ексгібіціонізму ввечері у дворі свого будинку. Він мастурбував, дивлячись через вікно першого поверху на сусідку.

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Небайдужі громадяни викликали поліцію, а правоохоронці затримали 23-річного алжирця. Ель-Мелалі визнав власну провину – вінгера відпустили, а справу передали в суд.

Раніше ж у цей день Ель-Мелалі якраз підписав новий контракт 3-річний контракт із "Анже". Як оцінить "святкування" хавбека французька Феміда – наразі невідомо. Однак, інцидент із сусідкою став для алжирського вінгера повторним.

У чемпіонаті Франції, достроково завершеному через пандемію коронавірусу, команда алжирця зайняла 10 місце.

В нинішньому сезоні Фарід Ель-Мелалі провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. У складі збірної Алжиру він зіграв 3 поєдинки.

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