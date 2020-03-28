24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У футбольному клубі "Валенсія" масово захворіли на коронавірус, 25 інфікованих осіб

-
ФК "Валенсія" / twitter.com/valencia

У іспанському клубі "Валенсія" виявили масштабне зараження коронавірусом. 25 людей захворіли, із них десять гравців основного складу команди та 15 працівників клубу.

Про це повідомляє відоме іспанське видання Marca. Як дізналося Радіо MARCA, загальна кількість заражених на коронавірус у команді становить 25 інфікованих осіб.

Читайте також Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список

Вже п’ятнадцять днів відтоді, коли гравці та працівники іспанської "Валенсії" пройшли тести на коронавірус. Клуб постійно підтримує зв'язок із футболістами, які безсимптомно дотримуються карантину в домашніх умовах.

При цьому офіційно озвучили лише трьох гравці "кажанів" з підтвердженим діагнозом: Ельякім Мангаля, Хосе Гайя і Есекіель Гарай.

Клуб вважає. що краще підтримувати анонімність заражених гравців та працівників, щоб захистити їх конфіденційність.

Станом на сьогодні, 28 березня, у світі захворіло на коронавірус понад 602 тисячі осіб. Померло вже понад 28 тисяч осіб. В Іспанії захворіло на коронавірус вже понад 67 тисяч осіб, із них померло понад п'ять тисяч.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою.


Міфи про коронавірус / Інфографіка 24 канал

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу, 8 – летальних: МОЗ
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: ФК Валенсія Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 09:46 Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео
Софія Кулай
сьогодні 08:40 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
25 березня 18:50 5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА
Ігор Саджениця
27 березня 18:27 Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео
Ігор Саджениця
27 березня 14:50 Що робить біатлон таким красивим: яскраве відео
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук