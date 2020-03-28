У футбольному клубі "Валенсія" масово захворіли на коронавірус, 25 інфікованих осіб

У іспанському клубі "Валенсія" виявили масштабне зараження коронавірусом. 25 людей захворіли, із них десять гравців основного складу команди та 15 працівників клубу.

Про це повідомляє відоме іспанське видання Marca. Як дізналося Радіо MARCA, загальна кількість заражених на коронавірус у команді становить 25 інфікованих осіб.

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Вже п’ятнадцять днів відтоді, коли гравці та працівники іспанської "Валенсії" пройшли тести на коронавірус. Клуб постійно підтримує зв'язок із футболістами, які безсимптомно дотримуються карантину в домашніх умовах.

При цьому офіційно озвучили лише трьох гравці "кажанів" з підтвердженим діагнозом: Ельякім Мангаля, Хосе Гайя і Есекіель Гарай.

Клуб вважає. що краще підтримувати анонімність заражених гравців та працівників, щоб захистити їх конфіденційність.

Станом на сьогодні, 28 березня, у світі захворіло на коронавірус понад 602 тисячі осіб. Померло вже понад 28 тисяч осіб. В Іспанії захворіло на коронавірус вже понад 67 тисяч осіб, із них померло понад п'ять тисяч.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою.



Міфи про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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