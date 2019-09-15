У Ф'юрі моторошне розсічення, як у легендарному бою Кличка: фото та відео 18+
Британський боксер Тайсон Ф'юрі ледь не зазнав сенсаційної поразки в поєдинку з невідомим бійцем зі Швеції Отто Валліним. Боксери провели бій 14-го вересня у США.
У третьому раунді Валліну вдалося непогано атакувати противника й у Ф'юрі утворилося розсічення над правою бровою.
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Фото: GETTY IMAGES
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Відео розсічення Ф'юрі
Розсічення Тайсона нагадує ушкодження Віталія Кличка у легендарному поєдинку проти Леннокса Льюїса.
21 червня 2003-го року британець завдав схожої травми українцю й бій зупинили. Леннокс виграв технічним нокаутом.
Розсічення Віталія Кличка. Фото: championat.com
Схожа доля могла спіткати Тайсона Ф'юрі, однак він попри небезпечне розсічення зумів продовжити бій та навіть виграв.
Такі розсічення вкрай небезпечні. Після поєдинку Віталія Кличка проти Льюїса експерти розповідали, що Віталій міг втратити зір.