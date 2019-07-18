У гіршому випадку повернуся в Україну: легіонер хоче покинути "Динамо"

Перуанський футболіст "Динамо" Карлос Самбрано не хоче повертатися у київський клуб. Футболіст прагне змінити команду в літнє трансферне вікно.

За словами Самбрано, який зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Америка, він не відчує себе комфортно в Києві.

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У мене є контракт з "Динамо". У гіршому випадку я повинен буду повернутися в Україну. Чесно кажучи, я не відчував себе комфортно в Києві через деякі проблеми, з якими зіткнулася команда.



Хотілося би потрапити в хорошу лігу, в Бундеслігу, наприклад. Мій агент оцінює варіанти. У мене є дві пропозиції від клубів з Німеччини, але потрібно залагодити фінансові питання. Було б непогано повернутися в Бундеслігу,

– цитує Самбрано El Comercio.

Поки футболіст не розкриває деталі переговорів. За словами Самбрано, він віддає перевагу саме німецькій лізі.

У сезоні, що завершився, футболіст грав на правах оренди за "Базель". На його рахунку 1 гол у 9 матчах. До "Динамо" Самбрано приєднався взимку 2018 року як вільний агент. Однак за київський клуб 30-річний футболіст не зіграв жодного матчу.

Також Самбрано не потрапив до заявки "Динамо" на наступний сезон чемпіонату України. Окрім перуанця, відсутні у заявці "Динамо" Назарій Русин та Сідклей.