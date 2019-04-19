У Голландії перенесли тур чемпіонату через вихід "Аякса" у півфіналі Ліги чемпіонів

28 квітня амстердамський "Аякс" мав зіграти проти "Де Графсхап" у чемпіонаті Голландії. А вже 30 квітня – проти "Тоттенхема" у Лізі чемпіонів на виїзді. Однак керівництво Футбольної федерації Нідерландів (KNVB) вирішило перенести матч "Аякс" – "Де Графсхап". А разом з ним і весь тур чемпіонату Голландії.

Перенести матч "Аяксу", а заразом і весь тур чемпіонату Голландії, вирішили, щоб гравці амстердамському клубу мали два повноцінні дні відпочинку між матчами. Але зважаючи на те, що "Аякс" веде боротьбу за чемпіонство, а "Де Графсхап" – за збереження місце в еліті, вирішили перенести весь тур. У такому разі всі команди залишаться у рівних умовах, і збережеться інтрига до кінця сезону. Тур перенесли на 15 травня. Перед тим останній матч чемпіонату мали зіграти 12 травня.

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При цьому у KNVB відкидають звинувачення у тому, що в такий спосіб вони допомагають "Аяксу" краще підготуватися до матчу проти "Тоттенхема" у Лізі чемпіонів. За їх словами, ще на початку сезону було обговорено можливість перенесення матчів тих команд, які зайдуть так далеко у фінальній стадії. При цьому "Аякс" ще й зіграє у фіналі Кубка Нідерландів. Відтак це зроблено, щоб не перевантажувати гравців.

Щодо перенесення матчу "Аякс" – "Де Графсхап" на 26 чи 27 квітня (тоді б не довелося переносити тур чемпіонату), то у KNVB зазначили, що в цей день в Амстердамі відбудеться святкування Дня короля. І це могло б створити проблеми для проведення матчу.

Варто зазначити, що "Тоттенхем" свій матч чемпіонату перед грою з "Аяксом" проведе у суботу, 27 квітня. Вони зіграють проти "Вест Хема" Андрія Ярмоленка. Натомість їх матч проти "Борнмута" запланований на понеділок, 6 травня. Однак через те, що друга гра проти "Аяксу" відбудеться 8 травня, то матч чемпіонату Англії, скоріш за все, перенесуть на інший день.