У гравця "Челсі" Хадсона-Одоі виявили коронавірус

Вінгер англійського клубу здав тест, який показав позитивний результат. Усі хто контактували із 19-річним футболістом вже знаходяться на карантині.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2020

Відповідно до принципів уряду охорони здоров'я усі хто контактували із футболістом знаходяться на самоізоляції, щоб не ризикувати здоров'ям інших. Хто не мав тісного контакту з Каллумом, повернуться до тренувального процесу вже найближчим часом.

Додамо, що у понеділок вранці у Каллума з'явилися симптоми легкої застуди, і з того часу він не був присутній на тренувальній базі в якості запобіжних заходів. Проте, гравець здав тест на захворювання коронавірусом, який показав позитивний результат, тепер на футболіста чекає період самоізоляції. Попри такий результат тесту, Каллум відчуває себе добре і сподівається якомога швидше повернутися на тренувальну базу.

У поточному сезоні Хадсон-Одоі взяв участь в 27 матчах за "Челсі" у всіх турнірах, в яких відзначився 4 забитими м'ячами і 6 результативними передачами.

Лондонський "Челсі" свій найближчий матч повинен був провести в АПЛ вже 14 березня проти "Астон Вілли".

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