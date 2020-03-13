24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У гравця "Челсі" Хадсона-Одоі виявили коронавірус

- Читать новость на русском
Хадсон-Одоі / express.co.uk

Вінгер англійського клубу здав тест, який показав позитивний результат. Усі хто контактували із 19-річним футболістом вже знаходяться на карантині.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Читайте також Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Відповідно до принципів уряду охорони здоров'я усі хто контактували із футболістом знаходяться на самоізоляції, щоб не ризикувати здоров'ям інших. Хто не мав тісного контакту з Каллумом, повернуться до тренувального процесу вже найближчим часом.

Додамо, що у понеділок вранці у Каллума з'явилися симптоми легкої застуди, і з того часу він не був присутній на тренувальній базі в якості запобіжних заходів. Проте, гравець здав тест на захворювання коронавірусом, який показав позитивний результат, тепер на футболіста чекає період самоізоляції. Попри такий результат тесту, Каллум відчуває себе добре і сподівається якомога швидше повернутися на тренувальну базу.

У поточному сезоні Хадсон-Одоі взяв участь в 27 матчах за "Челсі" у всіх турнірах, в яких відзначився 4 забитими м'ячами і 6 результативними передачами.

Лондонський "Челсі" свій найближчий матч повинен був провести в АПЛ вже 14 березня проти "Астон Вілли".

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Челсі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
12 березня 22:54 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 00:02 Ліга Європи: МЮ розгромив ЛАСК в 1/8 фіналу, "Баєр" не залишив шансів "Рейнджерс" – відео
Юрій Семенюк
12 березня 21:00 Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу
Ігор Саджениця
12 березня 18:43 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
12 березня 17:29 УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук