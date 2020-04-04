У гравця "Ювентуса" знову виявили коронавірус після лікування
У півзахисника італійського "Ювентуса" Пауло Дібали знову виявили коронавірус. Хоча гравець вже був інфікованих та після цього здав негативний тест на вірус.
Про те, що у Дібали знову виявили коронавірус, розповіла його дівчина Оріана Сабатіні в коментарі Mundo Deportivo. В неї теж був виявлений коронавірус перший раз.
"21 березня я з Пауло здали тест, який виявив в нас коронавірус. Три дні тому результат тесту був негативним. Але після цього ми здали ще один тест, і він показав позитивний результат на коронавірус. Я не знаю як це працює, що спочатку показує негативний результат, а потім протилежний", – розповіла Оріана Сабатіні.
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Після цього, як в Дібали знову підтвердили коронавірус, він з дівчиною ще раз відправився на самоізоляцію.
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