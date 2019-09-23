У Греції затримали сирійських біженців, які видавали себе за волейбольну команду з України

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Сирійські біженці, які видавали себе за волейбольну команду з України
Сирійські біженці, які видавали себе за волейбольну команду з України

Грецькі правоохоронці затримали в аеропорті групу сирійських біженців. У всіх них були українські паспорти, і видавали вони себе за волейбольну команду з України.

Мігрантів затримали в аеропорту Афін у неділю після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони представили, були відомі як викрадені або втрачені. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

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Повідомляється, що усі чоловіки були одіті в однакову спортивну форму. Також в них було два волейбольні м'ячі.

Поліція заявила, що чоловіки планували потрапити в іншу країну Євросоюзу. Також ймовірно, що вони намагалися потрапити до Швейцарії. Їх затримали та відправили до слідчого магістрату, де їм висунуть обвинувачення у спробі незаконного виїзду з країни за допомогою викрадених або втрачених проїзних документів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол біженці Греція Війна у Сирії
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