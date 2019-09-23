У Греції затримали сирійських біженців, які видавали себе за волейбольну команду з України
Грецькі правоохоронці затримали в аеропорті групу сирійських біженців. У всіх них були українські паспорти, і видавали вони себе за волейбольну команду з України.
Мігрантів затримали в аеропорту Афін у неділю після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони представили, були відомі як викрадені або втрачені. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Водночас: Збірна України сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу
Повідомляється, що усі чоловіки були одіті в однакову спортивну форму. Також в них було два волейбольні м'ячі.
Поліція заявила, що чоловіки планували потрапити в іншу країну Євросоюзу. Також ймовірно, що вони намагалися потрапити до Швейцарії. Їх затримали та відправили до слідчого магістрату, де їм висунуть обвинувачення у спробі незаконного виїзду з країни за допомогою викрадених або втрачених проїзних документів.
Вибір редакції
-
"Динамо" розтрощило "Ворсклу" та перервало серію невдач у чемпіонаті України: відео22 вересня , 18:56
-
Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" перемогти "Манчестер Юнайтед": відео22 вересня , 17:50
-
Ferrari оформила переможний дубль на гран-прі Сінгапуру, сейфті-кар тричі втручався у гонку22 вересня , 17:14