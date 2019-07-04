У грі Світоліної не вистачає сили, різноманітності й сильної подачі, – легендарний Матс Віландер

Матс Віландер – семиразовий чемпіон турнірів Grand Slam, тенісний експерт Eurosport і колишня перша ракетка світу ділиться своїми прогнозами на тенісний турнір Вімблдон.

Чи може Роджер Федерер виграти ще один титул Grand Slam?

Я думаю, що Вімблдон – його найкращий шанс. На мій погляд, він єдиний, хто може його виграти. На траві грати дуже непросто. Якщо ви ніколи не грали на траві раніше, то ви не можете просто приїхати на Вімблдон і добре зіграти. Думаю, що є, можливо, 20 або 25 суперників, у яких Федерер міг би виграти. Це дає йому хороший шанс на перемогу.

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Рафаель Надаль виграв свій 18-й Grand Slam на Ролан Гаррос. Як ви думаєте, Надаль зможе наздогнати Роджера, в якого їх 20?

Він може здивувати всіх, граючи дуже агресивно, як він це робив на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Я думаю, що він збирається спробувати змінити свою подачу, як він це вже зробив в Австралії. Рафа виграв Вімблдон декілька разів, він був би такий радий знову виграти Відкритий чемпіонат Франції, що все інше протягом решти року є для нього бонусом, я думаю. Для Рафи все завжди залежить від погодних умов. Якщо буде спекотно й сухо, у нього буде хороший шанс на Вімблдоні.

Домінік Тім, чи може він бути другим Рафою, з огляду на його успіх на Ролан Гаррос?

Думаю, головне питання для цих молодих хлопців: чи знають вони, як насправді виграти великий турнір? Для Нішикорі, Гоффена, Дімітрова, Тіма... Очевидно, вони дійсно близькі, але чи дійсно вони знають, як насправді виграти фінал Grand Slam. Я не знаю, чи зможуть вони коли-небудь виграти Grand Slam, поки Рафа й Новак все ще грають. Але ось, коли вже вони закінчать свою тенісну кар'єру, головним на глиняному корті буде Тім. Гра Тіма дуже добре переходить на траву, якщо він зважиться зіграти в теніс на цьому покритті.

Що ви думаєте про гру Стефаноса Ціціпаса?

Солідність. Він завжди грає хороші матчі, він завжди дуже старається і тактично він чудовий. Він намагається вирватися вперед. У нього був дуже непоганий турнір в минулому році, він любить бути в центрі уваги. Якщо ви збираєтеся перемогти Ціціпаса в п'яти сетах, вам доведеться зіграти дійсно хороший матч. Не так багато гравців можуть перемогти його, тому що це марафон, він не здається і нічого не дає безкоштовно. Він дуже схожий на Роджера, Рафу і Новака. Ціціпас той, хто йде відразу після них з точки зору прагнення до перемоги.

Чому жоден гравець не може перемогти на всіх турнірах Grand Slam​ протягом одного сезону. Федерер був ближче всіх, але чому це так складно?

На мій погляд, це тому, що поверхні дуже схожі. Очевидно, що глина сильно відрізняється від трави, але на Вімблдоні м'ячі сповільнюються через траву. На Відкритому чемпіонаті Франції вони намагаються грати з м'ячами, які трохи важчі й швидші, тому з точки зору швидкості, глина стає схожою на трав'яний майданчик. Відкритий чемпіонат Австралії – єдиний турнір, який дійсно відрізняється тим, що він дуже швидкий. Я думаю, що якщо у гравця хороша репутація, то неважливо, на якому покриті він грає. Новак, наприклад, грає на траві точно так же, як на глині ​​і на жорстких кортах. Кращі гравці відрізняються тим, що вони швидко і правильно розв'язують подібні проблеми.

Що ви думаєте про повернення Енді Маррея і про те, як він це зробив?

Мені подобається, що він повертається. Це так круто. Той факт, що він грає в парному розряді, чудовий. Очевидно, у кожного є декілька питань про те, чому в Австралії ми витрачали так багато часу на те, щоб це був його останній турнір. Ті 5 сетів тоді вплинули на Баутісту-Агута, який потім не зміг закінчити свій матч з Ціціпасом. Ми дуже раді цьому, але це був також урок: не кажіть, що ви йдете, поки ви не знаєте цього напевно. Але я, як і всі інші, схвильований, що він повертається.

Це занадто серйозний бізнес, щоб займатися ним. У мене були деякі проблеми з попереком. Для Маррея, одного з найсерйозніших спортсменів, це дуже тяжко. В його тенісі багато бігу, багато довгих очок і багато довгих матчів. Якщо у вас є пристрасть до улюбленої справи, ви завжди можете повернутися. Дель Потро вже мав кинути 10 раз, але його любов до спорту завжди перемагає.

Приклад Федерера демонструє, що грати в теніс можна практично до сорока років. Це вийняток з правил або сучасні можливості, зокрема в медицині, дозволяють спортсменам продовжувати свою кар'єру?

Думаю, така практика стане більш поширеною. Фелісіано Лопесу 37 років, тобто він ровесник Роджера. Але тут залучені великі гроші. Якщо ви зможете протягом 15 років увійти до числа 50 кращих у світі, то ви заробите хорошу суму грошей. Я думаю, що це підштовхне хлопців грати ще два, три, чотири або п'ять років, може бути, навіть якщо вони не будуть у розквіті сил. У нас вже було декілька гравців у віці 30 з гаком років, які виграли великі титули на корті завдяки своєму досвіду. З іншого боку, можна поставити собі питанням, що роблять академії, коли мова йде про юних гравців – ви дивитеся на Ціціпаса й Аліассіма, то вони є двома зрілими 18-20 літніми тенісистами за останні 10 років.

Ешлі Барті виграла Ролан Гаррос. Як їй це вдалося? Чому на жіночому Ролан Гаррос й інших турнірах Grand Slam чемпіонки часто змінюються?

Я думаю, що багато в чому це пов'язано зі стилями гри. За останні 10 років сестри Вільямс обіграли багатьох тенісисток. Я відчуваю, що з Ешлі Барті все трохи по-іншому – вони відмінні захисники і відмінні нападники. Ешлі Барті, для мене, не та, хто може виграти один турнір. Я думаю, що вона продовжить і виграє п'ять або шість турнірів протягом наступних п'яти років. Вона, безумовно, найкраща гравчиня у світі.

У жіночому турі немає єдиної фаворитки. Хто, на ваш погляд, є найсильнішою на цей момент?

Я думаю, що Ешлі Барті є фавориткою на перемогу у Вімблдоні разом із Сереною Вільямс. Я не можу собі уявити, що Серена не тренувалася дві або три години на день протягом останніх двох місяців, особливо на траві після поразки на Відкритому чемпіонаті Франції. Я думаю, що вона дуже багато тренувалася. Є тільки декілька гравців, які відчувають себе комфортно на траві. Але центральний корт на Вімблдоні проти Серени Вільямс. На Вімблдоні у нас також буде Кароліна Плішкова, яка перебуває на шляху до вершини.

Чому немає таких гравчинь, як Навратілова, Граф, які домінують в тенісі, як вони раніше?

Ви повинні були б сказати, що Серена Вільямс домінувала так само, як Навратілова й інші гравчині. Я думаю, що це інша гра, вони сильно б'ють по м'ячу і багато ризикують. Коли у них хороші дні, то все йде добре. Але у них немає таких захисних навичок, як у чоловіків. У жіночій грі ваш противник перебуває на передній нозі, що робить його удар дуже потужним. Чесно кажучи, я думаю, що є багато причин, чому один гравець не домінує, це в основному стиль гри. Ось чому Ешлі Барт дуже відрізняється, тому що вона може витримувати темп – вона, безумовно, найбільш компетентна гравчиня у турнірі на цей момент.

Чому Еліна Світоліна не виграла жоден турнір у цьому році?

Не думаю, що є причина. Очевидно, що вона активна у багатьох відношеннях, вона виглядає дуже щасливою поза кортом. Але вона все ще досить молода, вона працює досить старанно, і немає ніяких підстав думати, що у неї не може бути відмінних результатів.

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Чи є в Еліни Світоліної можливість виграти турнір Grand Slam?

На мій погляд, будь-хто, хто бере участь у турнірі, має можливість виграти Grand Slam. Хоча це і складно, але ми повинні побачити її з сильним противником. Я дуже добре знаю гру Світоліної і думаю, що в її грі не вистачає сили, різноманітності й сильної подачі. Так що є багато речей, над якими потрібно працювати.

Які шанси в Еліни Світоліної перемогти в третьому колі Марію Саккарі?

Я не впевнений, що перемога, яку Еліна здобула у попередньому раунді, додає впевненості, але вона її здобула. Саккарі дуже агресивна, але іноді здається, що вона не вірить у себе. Вона грає у хороший теніс, але не завжди йде до фінішу.

Світоліна – одна з тих гравчинь, які, якщо ви не дотиснете її – вона "підбере" програшний матч. Але якщо Саккарі гратиме добре, тоді в неї будуть шанси, адже останнім часом, як мені здається, Світоліна грає надто пасивно.

Я думаю, що Саккарі може виграти цей матч, вона буде більш агресивною. Світоліна не зовсім готова виграти матчі, вона грає, щоб не програти.

Зараз є безліч талановитих тенісистів. На яких варто звернути увагу?

Мені подобаються Аманда Анісімова й Б'янка Андреєску. Я думаю, це те, що відбувається з молодими гравцями – є хороші періоди, і є погані, коли вони втрачають упевненість в собі. Даяна Ястремська з України – дуже перспективна. Оскільки гравці настільки агресивні до більшості гравців, дуже важко сказати, у кого буде хороший день, а у кого ні.

Хто ваші фаворитки жіночого турніру?

Я бачу двох фавориток: Ешлі Барті й Серену Вільямс. Ще я можу додати Петру Квітову, Кароліну Плішкову, Наомі Осаку й Енджі Кербер. Американки досить небезпечні. Я б сказав, що є група тенісисток, на яких я покладаю великі надії.

Матчі Вімблдону-2019 можна дивитися на каналах Eurosport.