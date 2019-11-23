У Хабіба опублікували постер бою з Мейвезером: поєдинок мав відбутися у січні 2020 року

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Хабіб Нурмагомедов / Sportbox

Менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз, розповів про можливий бій з Флойдом Мейвезером. За його словами, бійці мали зустрітися у січні 2020 року в Саудівській Аравії.

Абдель-Азіз опублікував в інстаграмі постер з датою бою Хабіба та Флойда, а також розповів про плани на зустріч.

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Спочатку планував так, але великий татусь спорту Дейна Вайт (промоутер Мейвезера, – Спорт24) переконав Флойда ненадовго це приховати. Троє з нас знають, що насправді сталося. Але, чесно кажучи, я радий бачити Вайта разом з Мейвезером.

Він, нарешті, отримав хорошого промоутера для своїх боїв. Залишаючись осторонь всіх балачок, потрібно визнати, що Флойд – найбільший боксер епохи, на мою думку. А Дейна Вайт – найбільший промоутер в історії. Разом вони можуть здійснити великі справи,
– написав Абдель-Азіз в інстаграмі.

Також менеджер Хабіба висловив переконання, що Нурмагомедов переможе Мейвезера.

Що відомо про потенційний бій?

Нещодавно Мейвезер звернувся до Хабіба Нурмагомедова й заявив, що готовий провести бій з Хабібом, але тільки за боксерськими правилами.

Батько Хабіба відреагував на слова Флойда в інстаграмі. Абдулманап Нурмагомедов заявив, що Хабібу потрібен батько Василя Ломаченка Анатолій.

Наступний бій Хабіб, швидше за все, проведе у березні або квітні 2020 року. Відповідну інформацію озвучив менеджер російського бійця Різван Магомедов. При цьому місце та ймовірний суперник поки невідомі.

Натомість Флойд оголосив про відновлення професійної кар'єри боксера. Як відомо, на професійному ринзі Флойд не програв жодного поєдинку.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Хабіб Нурмагомедов Бокс Новини Спорту Спорт
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