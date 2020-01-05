У Хабіба прокоментували можливий реванш з МакГрегором

Менеджер чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз переконаний, що реваншу між росіянином і Конором МакГрегором не буде. Алі Абдель-Азіз прокоментував заяву президента UFC Дейни Уайта про те, що МакГрегор стане наступним претендентом на титул Хабіба.

За словами менеджера Нурмагомедова, Дейна Уайт намагається привернути увагу фанатів до Конора.

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Дейна – найбільший промоутер в історії, і я його дуже поважаю. І я розумію, що йому потрібно привертати увагу людей до Конора. Він говорить про реванш з Хабібом для того, щоб фанати більше говорили про Конора. Це нормально – це його робота,

– цитує Абдель-Азіза mmajunkie.usatoday.com.

Також Алі заявив, що Хабіба Нурмагомедова не цікавить реванш з МакГрегором.

Реванш з Конором нас не цікавить. Наскільки я розумію, він може не перемогти "Ковбоя". Такий варіант дуже вірогідний. Послухайте, перед боєм з Хабібом тренер Конора говорив про його найкращу форму в житті і що він виграє за три раунди. А після бою вони заявили: "У нас був жахливий тренувальний табір, під час якого нога Конора розпухла як надувна кулька". Всі вони брехуни,

– резюмував менеджер Хабіба.

Що відомо про перший бій Конора і Хабіба? Бій відбувся 6 жовтня 2018 року у Лас-Вегасі. У цьому бою росіянин захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Після бою обидва бійці взяли участь у сутичках й отримали тривалі дискваліфікації.

Поки свій останній бій Хабіб провів 7 вересня. Нурмагомедов захистив титул у поєдинку проти Дастіна Пор'є. Росіянин переміг у третьому раунді задушливим прийомом.

Наступний поєдинок Хабіба відбудеться 18 квітня 2020 року. Він захищатиме титул проти Тоні Фергюсона.

Натомість Конор МакГрегор відновить кар'єру і зустрінеться з Дональдом Серроне.

Бій пройде в напівсередній вазі і очолить турнір UFC 246, який відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі на арені T-Mobile Arena.