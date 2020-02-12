У хокеїста стався серцевий напад під час матчу НХЛ, гру довелося терміново зупинити – відео

Матч чемпіонату НХЛ між "Анахаймом" та "Сент Луїсом" довелося зупинити ще у першому періоді. Все через втрату свідомості хокеїстом Джеєм Баумістером. Згодом виявилося, що у нього стався серцевий напад.

Баумістер якраз відіграв частину матчу і направився до лави запасних. Саме там йому і стало погано – він почав повільно сповзати під лавку. Це помітили його партнери та забили на сполох.

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Хокеїсту одразу ж надали медичну допомогу та госпіталізували. Поки це все відбувалося, всі інші гравці в цей час перебували на льоду. Глядачі на трибунах стояли біля своїх місць. Гра була зупинена.

Відео, як Баумістеру надавали допомогу під час гри

Баумістера відправили в лікарню, і він прийшов до тями ще по дорозі туди. Згодом "Сент Луїс" випустили офіційну заяву, де вказали, що у гравця стався серцевий напад. Поки ж він перебуває у госпіталі.

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Сам матч зупинили. Його вирішили дограти в інший день. На той час рахунок був 1:1.

Чим відомий Джей Баумістер 36-річний канадець Джей Баумістер – один з найтитулованіших захисників у всій НХЛ. Він член Потрійного золотого клубу. Гравець двічі вигравав зі збірною Канади чемпіонат світу, а у 2014 році – Олімпіаду. Останній та один з найважливіших трофеїв у кар'єрі виграв у 2019 році, коли здобув з клубом Кубок Стенлі.



Його вважають одним із "залізних людей" НХЛ – він зіграв 737 матчів поспіль. І продовжив би цей показник, якби не невдале ушкодження.



Влітку 2020 року в нього закінчується контракт, і Баумістер подумує над закінченням кар'єри.

Чи були схожі випадки в НХЛ

В НХЛ були як мінімум два випадки, коли хокеїсти втрачали свідомість під час матчів. У 2005 році захисник "Детройта" Іржі Фішер втратив свідомість – зупинка серця тривала шість хвилин. Уже після госпіталізації у Фішера були виявлені проблеми з серцем, через які він завершив кар'єру (зараз працює директором з розвитку гравців "Детройта").

Навесні 2014 го серцевий напад стався у форварда "Далласа" Річа Певерлі, який перед сезоном лягав на операційний стіл, щоб виправити нерегулярне серцебиття. Його ситуація була не такою важкою, як у Фішера, але Певерлі після цього випадку теж завершив кар'єру.