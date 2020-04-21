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У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавірус

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Олександр Лукашенко / РИА "Новости"

11 квітня у Білорусі відбувся фінал республіканських змагань серед аматорських хокейних команд на призи "Президентського спортивного клубу". У матчі взяв учать президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тепер стало відомо, що в хокеїста з команди президента підтвердили коронавірус.

Як повідомляє Telegram-канал NEXTA, коронавірус виявили в ексгравця збірної Білорусі Дмитра Мелешка.

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Мелешко, коментуючи ситуацію, заявив, що у нього немає коронавірусу, але результатів тесту він не знає, повідомляє TUT.BY.

Він підтвердив, що вирішив самоізолюватися. За його словами, причина в тому, що в його дружини онкологічне захворювання, тому він хоче звести ризики до мінімум.

Водночас прессекретарка Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт підтвердила, що Мелешко госпіталізований з діагнозом COVID-19, повідомляють "РИА Новости".

Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований з діагнозом пневмонія. Отримано позитивний результат тесту на COVID-19. Дмитро захворів через приблизно тиждень після закінчення аматорського чемпіонату Білорусі з хокею, коли вся команда перебувала у відпустці,
– заявила Ейсмонт.

На питання, чи здавав тест на коронавірус Лукашенко, Ейсмонт сказала, що зараз в цьому немає потреби.

Вона повідомила, що Лукашенко не буде йти в самоізоляцію.

Мелешко грав одній команді з Лукашенком 11 квітня. За інструкцією МОЗ президент зобов'язаний самоізолюватись. Від дати матчу ще не минуло 14 днів.

Також у команді президента Білорусі, яка здобула перемогу, грав його син Микола. Олександр Лукашенко і його син відзначилися гольовими пасами.

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Що відомо про ставлення Лукашенка до COVID-19

  • Президент Білорусі не вірив у реальність загрози коронавірусу і вважає, що COVID-19 – це "психоз", якій піддалася спільнота.
  • Лукашенко стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу. Також він висловив сподівання, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь.
  • Окрім того, у Білорусі не планують відмовиться від параду на 9 травня. Також там не запроваджено жорсткого карантину, як у низці країн.
  • Станом на 21 квітня офіційно у Білорусі зафіксовано 6264 випадків зараження, понад 50 людей померли.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі Олександр Лукашенко Новини Спорту Спорт Хокей
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