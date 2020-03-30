У хорватського боксера, який два тижні тому бився з українцем, виявлено коронавірус

Під час європейського олімпійського кваліфікаційного турніру в Лондоні хорватський боксер Тоні Філіпі і два тренери збірної заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє портал InsidetheGames.

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Кваліфікаційний турнір до Ігор в Токіо стартував в Лондоні 14 березня і повинен був завершитися 24 березня, але був зупинений на третій змагальний день.

У поєдинку 1/16 фіналу, який відбувся 15 березня, Філіпі проводив бій проти українця Олега Горскова.

Тоді хорват поступився роздільним рішенням суддів, після чого покинув змагання. Через деякий час Тоні пройшов тест на коронавірус, який дав позитивний результат.

Коронавірусом на змаганнях також заразилися два турецьких спортсмена.

На данний момент у Хорватії 790 людей здали позитивний тест на коронавірус, шість із них померли, 64 одужали.

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