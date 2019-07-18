В іранському футболі скасували майже 40-річну заборону жінкам відвідувати матчі

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Жінкам в Ірані дозволили відвідувати матчі ЧС-2022
Жінкам в Ірані дозволили відвідувати матчі ЧС-2022 / Фото з відкритих джерел

Федерація футболу Ірану погодилася дозволити жінкам відвідування відбіркових матчів ЧС-2022.

У середу, 18 липня, ФІФА повідомила, що на лист Джанні Інфантіно з даного питання було отримано позитивну відповідь від глави Федерації футболу Ірану Мехді Таджа.

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Однак для відвідування жінками стадіонів також необхідний дозвіл уряду Ірану, який ще належить отримати.

Жінкам в Ірані було заборонено відвідувати стадіони з 1981 року. Ультраконсервативні священослужителі стверджують, що жінки не повинні бути свідками шаленої поведінки фанатів-чоловіків на трибунах.

Чемпіонат світу 2022 року відбудеться в Катарі. Збірна Ірану у відбірковому турнірі гратиме проти Іраку, Бахрейну, Камбоджі та Гонконгу.

Раніше колишній президент УЄФА Мішель Платіні був узятий під варту для надання свідчень про корупцію на виборах місця проведення ЧС-2022, а згодом звільнений.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Іран ФІФА
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