У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео

Жахливий випадок стався під час товариського хокейного матчу серед аматорських команд у Канаді, в результаті якого у в'язниці може опинитися 45-річний гравець Ніколас Сайр.

На відео інциденту видно, як чоловік вступив у словесну перепалку з арбітром, після чого вдарив його в голову. Суддя упав на лід і зміг піднятися лише через кілька секунд.

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Как нужно объяснять судье, что он не прав. Инструкция из Канады pic.twitter.com/P47X15l9L4 — Артем Гаев (@gaevart) 19 марта 2019 г.

Потерпілий арбітр поки не пред'явив хулігану звинувачення, проте справою вже зацікавилася поліція. Правоохоронні органи почали розслідування.

У свою чергу, Сайр виступив з публічними вибаченнями перед рефері і взяв на себе повну відповідальність за скоєне. "Я не спав з суботи. Мені дуже шкода", – заявив хуліган.

Раніше Спорт 24 писав, що під час матчу УХЛ між "Донбасом" та "Білим Барсом" 14 березня Євген Тимченко, капітан "барсів", в одній з атак нахабно відштовхнув арбітра, який був у нього на шляху біля бортика. За такий вчинок хокеїст отримав дискваліфікацію на два матчі.

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