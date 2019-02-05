У Канаді хокеїсти влаштували масову бійку, участь в якій не взяв тільки лінивий: курйозне відео

Хокейний матч Канадської студентської ліги між командами "Акадія Аксмен" і "Сент Френсіс Хав'єр" завершився масовою бійкою, а штрафний час для гравців загалом склав 310 хвилин.

Усе розпочалося з традиційного вкидання шайби в центральному колі всередині третього періоду.

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До двох хокеїстів на вкидання під'їхав третій. Диспропорція в кількісному складі явно не сподобалася гравцям однієї з команд, внаслідок чого сталася бійка, яка згодом перемістилася до борту.

Після цього побоїще вибухнуло з новою силою. У бійці взяли участь не тільки хокеїсти, а й тренери команд.

У підсумку восьмеро гравців команди-господині, п'ятеро гостей, а також наставники отримали дискваліфікацію до кінця матчу, а загальний штрафний час склав 310 хвилин.

Матч завершився перемогою "Акадії" з рахунком 6:3.

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