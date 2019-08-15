У Києві презентували першу спортивну онлайн-бібліотеку Parimatch

14 серпня у Champion Hall КВЦ "Парковий" пройшов вечір для любителів футболу, в рамках якого організатор вечірки ТМ Parimatch презентував безкоштовну онлайн-бібліотеку з книгами на тему.

Бібліотека Parimatch – проект, який збере в одному місці найкращі книги на тему спорту в цілому і зокрема футболу. Усі вони доступні онлайн безкоштовно. Як меценат спорту №1 в Україні, Parimatch взяв на себе витрати щодо функціонування порталу та видання книг, аби забезпечити всім бажаючим вільний доступ до актуальної та цікавої інформації на спортивну тематику.

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"Інформація – найдоступніша і при цьому найскладніша річ у сучасному світі. Джерел дуже багато, але знайти і відрізнити дійсно якісні непросто. Часто саме вони – платні. Онлайн-бібліотека Parimatch вирішує цю проблему, забезпечуючи всім бажаючим вільний доступ до цікавої інформації, яка простою та зрозумілою мовою говорить про роль спорту в нашому житті", – підкреслив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

Наразі у бібліотеці Parimatch 4 книги, написані закордонними та українськими авторами:

"Пеп. Конфіденціально" та "Еволюція Гвардіоли" Марті Перарнау;

"Футбол по центру. Круифф, Пушкаш и прочие, изменившие игру" Бориса Таліновського та Артема Франкова;

"Історія Ліги Чемпіонів" Артема Франкова.

Презентація останньої книги відбулася як раз на події 14 серпня. В "Історії Ліги Чемпіонів" Артем Франков розповів про цікаві подробиці матчів Кубка чемпіонів, а також про історію команд – учасниць і переможниць ЛЧ. Основою книги стали безпосередньо матчі Ліги, а також ексклюзивні українські та іноземні матеріали журналу "Футбол", головним редактором якого є автор.

До кінця року планується поповнити онлайн-бібліотеку книгами, присвяченими розвитку футболу в різних країнах Європи: "Футбол іде на північ", "Футбол іде на південь" та "Футбол живе на острові".