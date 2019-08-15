У Києві пройдуть змагання ветеранів з інвалідністю – "Ігри героїв" та "Мілітарі Кемп"

17 серпня у Києві на Контрактовій площі відбудуться "Ігри Героїв" та "Мілітарі Кемп" – спортивні змагання ветеранів з інвалідністю.

"Ігри Героїв" та "Мілітарі Кемп" відбудуться у Києві вже втретє. 2019 року у змаганнях візьмуть участь ветерани, військові, полісмени, представники силових структур та цивільні з інвалідністю з усієї України: Львова, Харкова, Миколаєва, Одеси, Дніпра, Маріуполя, Житомира та інших міст. За результатами змагань буде визначена найбільш фізично підготовлена команда в Україні з функціонального багатоборства.

"Ігри Героїв" були започатковані 21 травня 2016 року. Головна мета "Ігор героїв" – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, малозахищених та соціально вразливих верств населення.

"Ігри Героїв" та "Мілітарі Кемп" покликані продемонструвати – у житті є місце для перемог над собою. Учасники прагнуть своїм особистим прикладом показати, що з інвалідністю можна жити повноцінним життям.

Цього року "Ігри героїв" очолює Роман Линдов – молодий чоловік, що втратив кисть руки та отримав опік 30% поверхні тіла під час Революції Гідності на Майдані взимку 2013/2014 р. Тепер він став найсильнішим адаптивним кросфіт-атлетом Європи.

"Ігри героїв" – волонтерський проект. Підготовкою спортсменів займаються декілька залів в Україні: в Харкові, Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Львові. Всі тренери працюють на безоплатній основі.

Мета проекту – допомогти ветеранам та цивільним зберегти віру в себе, в свої сили, та продемонструвати: відсутність кінцівки – це не відсутність сили духу, це лише виклик, який можна успішно подолати.

Організатори запрошують у суботу 17 серпня о 10:30 прийти на Контрактову площу та підтримати Героїв, бо саме підтримка друзів, всього народу України дає сили для життя, надихає на вирішення найскладніших завдань.

Організатори змагань: ГО "Всеукраїнська Федерація Функціонально Багатоборства Людей з Інвалідністю".

Організатори заходу: Київська міська державна адміністрація.

Співорганізатори та партнери: постачальник спортивного обладнання Inter Atletika / Інтер Атлетика, спортивний клуб DOG&Grand CrossFit, Сім’я ресторанів Дмитра Борисова, ТМ "Мілітарист", MONKO.

Контактна особа:

Роман Линдов

тел. +380630414420

e-mail: [email protected]