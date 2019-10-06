У Києві спортивний марафон зібрав 17 тисяч бігунів із 60 країн світу: фото і відео

У Києві продовжується спортивний марафон. 6 жовтня бігуни долають дистанції у 21 та 42 кілометри.

Участь у марафоні беруть люди майже з 60 країн світу, повідимила кореспондентка 24 каналу.

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Забіг почався о 9 ранку – і цікаво, що саме з гімну України. До слова, холодна погода не завадила охочим прийти на марафон. Загалом було дуже людно, адже крім бігунів прийшли і групи підтримки.

► Основну дистанцію в 42 кілометри бігли кілька тисяч людей, а от всього учасників – аж 17 тисяч.

► У 2019 році марафонська дистанція проходить центральними вулицями Києва. Однак цього разу перепади висоти вирішили зробити на 200 метрів нижче, адже київськими пагорбами бігти не легко.

► У 2018 році найкращий результат марафону був 2 год 28 хвилин. Якщо ж ви не підготовлений бігун, то на марафон витратите, щонайменше, 4 години.



Попри холод, прийшло багато учасників



До бігунів прийшли групи підтримки

До марафону в Києві долучилися учасники з 60 країн світу