У Києві відбудуться масштабні змагання Race Nation

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Київ прийме Race Nation на НСК "Олімпійський"
Київ прийме Race Nation на НСК "Олімпійський" / Race Nation

22 вересня на території НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться забіг з перешкодами Race Nation.

Організатори сконструювали дистанції на будь-який рівень фізичної підготовки, адже Race Nation - перегони, в яких може взяти участь кожен. На учасників чекає нова смуга перешкод та випробувань з несподіваними локаціями на території НСК "Олімпійський".

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Загалом очікується понад 2 тисячі учасників з усієї України та з закордону, близько 260 команд. Серед учасників популярні телеведучі та шоумени, відомі бізнесмени і меценати, учасниці національного конкурсу "Міс Україна" та інші.

Відкриття стартового містечка відбудеться о 7:30. Вхід для глядачів - вільний, а охочі взяти участь, можуть зареєструватися на сайті.

 

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Теги: Спорт
Джерело: 24 канал
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