У Києві відбувся фінал чемпіонату "козаків-мотогонщиків"

Нещодавно пройшов завершальний етап Міжнародного чемпіонату з пітбайків Cossacks Pitbike Cup на автодромі "Чайка" у Києві.

У такому форматі чемпіонат в Україні пройшов вперше. Ініціатором мотогонок виступив Сергій Григорович – автор ігор "Козаки" і "S.T.A.L.K.E.R". Сергій, який сам є мотогонщиком зі стажем, давно підтримує і розвиває мотоспорт в Україні.

Читайте також: Російська команда втратила перемогу у гонці "24 години Ле-Мана" через деталь вартістю 10 центів

Чемпіонат проходив у 4 етапи, три з яких відбулися на автодромі "Чайка" та екстрим-парку Х-парк у Києві, а також у Полтаві. До змагання допускалися мотоцикли класу "Пітбайк" з 12-дюймовими колесами.

У цьому сезоні взяло участь 104 пілоти, що робить Cossacks Pitbike Cup наймасовішим спортивним мотозаходом. Серед учасників були також 10 дівчат і 10 дітей. На кожному з етапів найшвидший гонщик отримував кубок і призи додатково до основного заліку від партнера чемпіонату компанії "Тотал Україна".

Читайте також: Філософія Феррарі: чому автомобілі важливіші, ніж люди

Гостями Cossacks Pitbike Cup стали й пілоти світового рівня – одесит Микита Калінін, японець Хікарі Окубо, професійні спортсмени з Росії – Дмитро Седін, Олександр Чернов, пілоти з сусідніх країн – Зенон Вшола з Польщі та Андрій Сулим із Республіки Білорусь.

"Перегони на пітбайках – найбезпечніший вид мотоспорту для пілотів будь-якого рівня. Пітбайк дає правильну посадку на мотоциклі, розвиває рівень пілотування, дозволяє при певному рівні їзди стрибати через трампліни, проїжджати ґрунтові ділянки, і насолоджуватися порцією адреналіну", – розповів організатор Cossacks Pitbike Cup Олексій Ляшенко.

Cossacks Pitbike Cup був створений як чемпіонат, у якому можуть змагатися пілоти різних рівнів підготовки. Тому учасники діляться на 4-5 груп відповідно до кваліфікаційного часу і борються за кубок уже у своєму класі. На початку сезону більшість тренерів їхали в групі A, учні – у групі C і D. На останньому етапі деякі учасники перейшли в групу B і стали конкурентами своїх вчителів.

Чемпіонат Cossacks Pitbike Cup вже встиг завоювати собі звання народних мотогонок України. Сезон 2020 обіцяє бути яскравим і насиченим.